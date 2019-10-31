At the ‘Glass Utopia’ exhibition opening, Craft ACT

By
Senthan Thani
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Social snapper SENTHAN THANI files from the ‘Glass Utopia’ exhibition opening in Craft ACT.

Adnerme Erickson, Annalisa Rosso, Francesco Mainardi and Rachael Coghlan
Bic Ticu, Sasha Whittle and Sam Chester
Halie Rubenis and Kristina Neumann
Ingrid, Otis and Alistair Penc
Jonathan Zalakos and Tom Fella
Kenny Son, Rene Linssen and Sebastian Davies
Meagan Jones, Lais Grant, Rohen Skene and Madisyn Zabel
Nathalie Bailly and Anouk Bailly-Bouwknegt
Neil Doody, Julie Ryder and Amanda Biggs
Phoebe Porter and Heidi Elliott
Rebecca and Pam Coronel
Sabine Pagan and Nicola Knacksttredt

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Ian Meikle, editor

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