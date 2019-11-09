At the Sri Lanka Festival, Yarralumla

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Socials snapper SENTHAN THANI was out and about at the Sri Lanka Festival at the Sri Lanka High Commission in Yarralumla.
Warren and Kathy Brewer
Gayani Thoradeniya and Sean Perera
Priyadarshani Jayatileke with Florit and Navindra Perera
Vijini Mallawaarachchi and Sandaru Seneviratne
Joe Collings and Rachel Feeney
Samantha Crompvoets and Jerome Reid
Neel Jinadasa with Aruna and Champa Arsakulasuriya
Mohini Gunasekera, Nalika Padmasena and Ajith Lakshman
Samali,Kunchana and Chirani Athuraliya
Dulakshi Wannigamage, Shihan Wijayabahu and Chalaka Fernando
Yasas DeSilva, Yasima Dewmini and Wageesha Manamperi