Socials / At the Canberra Wise Women soiree, Pialigo

Joanne Fernance and Carolyn Andreae
Judy Waters, Kate Seselja, Jessica May, Llewella Jago and Jody McPhee
Amanda Kelly and Hannah Wandel
Ramila Varendran and Marcelle Disanayake
Tracey Anderson Askew and Sally Dooley
Metka Kosec and April Armistead
Yasmine Walker, Patricia Hueneke, Madonna Barr and Linley Cornish
Ramila Varendran and Marcelle Disanayake
Stephanie Dent and Elizabeth Dean
Indiana Holley, Jo Cook, PJ Ashley and Claire Lombard
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Photos by MADDIE McGUIGAN
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Photos by MADDIE McGUIGAN
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Photos by MADDIE McGUIGAN
Like this:
Like Loading...
Photos by MADDIE McGUIGAN
Like this:
Like Loading...
Photos by MADDIE McGUIGAN
Like this:
Like Loading...
Photos by MADDIE McGUIGAN
Like this:
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